На официальном сайте налоговой службы вы не найдете ни биографии Сокура, ни его фото или видео с ним.

Благодаря своему "боссу" простой помощник народного депутата Гетманцева Евгений Сокур стремительно стал заместителем председателя Государственной налоговой службы. "Гроші" выяснили, почему он получил эту влиятельную должность и какие задачи выполняет в налоговой.

Журналисты напомнили историю, когда ГБР поймало двух начальниц налоговой Кировоградской области со взяткой с поличным. Пришли домой, а там еще миллионы гривень "черного кэша". Налоговики воспользовались негативной тенденцией массового блокирования налоговых накладных и отнесения их к критериям рискованности налогоплательщика. Они заставляли руководителей предприятий "покупать" услуги "ручного режима" регистрации налоговых накладных. "Такса" составляла 1% от общей суммы.

"Отвечает за блокировку накладных по всей стране Евгений Сокур. Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы. Официально курирует еще и акцизные сборы, штрафы бизнеса – то есть все самые скандальные сферы", - говорится в сюжете "Грошей".

Журналисты обратили внимание на тот факт, что на официальном сайте налоговой службы вы не найдете ни биографии Сокура, ни его фото или видео с ним. Они отмечают, что он пришел в налоговую в 29 лет и сразу начал руководить, хотя не работал там ни дня. На вопросы представителей СМИ он отвечал, что до этого занимался лишь частной юридической практикой.

Интересный факт: до прихода в налоговую Сокур был официальным помощником Гетманцева, главы профильного комитета Рады и куратора всей налоговой политики.

"Оказывается - чтобы распоряжаться государственными триллионами налогов во время войны оказалось достаточным просто быть... помощником нардепа Гетманцева", - говорится в сюжете "Грошей", в котором Сокура называют "ручным мальчиком на побегушках".

Журналисты напоминают, как в 2022 году налоговики "свирепствовали", придирались к каждой букве в налоговых накладных и приостанавливают ряд компаний. Это, как говорится в сюжете "Грошей", идея Гетманцева.

"Февраль 2023-ого. ГБР разоблачает. Чтобы "решить проблемы", компаниям-жертвам приходилось платить "налоги" не в бюджет, а в карман целой сети "черных налоговиков", - добавляют журналисты "Гроші". В Госбюро расследований тогда заявляли, что в теневой оборот попадало более 15 миллиардов гривень.

Тогда Гетманцев даже публично хвастался - "день и ночь" на контакте с налоговой и обращает внимание чиновников, с кого же, по его мнению, стоит снять подозрение.

Но после скандала Гетманцев божился: "ручное управление" в прошлом. Хотя свежее разоблачение ГБР кировоградских налоговиков свидетельствует об обратном.

А вот "молодой талант" Гетманцева Сокур пообещал ударить цифровизацией по коррупции. Речь идет о новой незаангажированной электронной системе, которая якобы поломает все схемы, в отличие от старой. И 7 июня он презентует реформу, на которую вице-премьер Михаил Федоров реагирует холодно и воспринимает это только как очередное обещание без дедлайнов, ответственных и подрядчиков.

"Гроші" отмечают, что Сокур не спешит озвучивать дедлайны, наверное, чтобы не разрушать "любимую схему покровителя".

"А сам "юный талант" не гнушается служебным положением лишь бы... "легализовывать" потайные доходы. В прошлом году получил налоговую амнистию более чем на 2,5 миллиона гривень. Это значит: раньше их от налоговой скрыл. Но теперь – "признался", заплатил меньше, и ответственности избежал", - продолжают журналисты.

Они напомнили, что Сокур проходил отбор на должность главы департамента экономического анализа, но не прошел, ведь 18 апреля 2022 года победительницей объявили Марину Баряхтар. А уже через три дня она якобы отказалась от лакомой должности, а победителем объявляют Сокура, у которого нет нужного опыта. А уже 7 мая он становится и. о. заместителя председателя Государственной налоговой службы.

"Сокур такой самоуверенный, потому что знает: даже если руководителей ГПС и захотят переаттестовать – "патрон" прикроет снова. Уже подготовил законопроект, который освобождает заместителей от открытого конкурса", - отмечают журналисты.

То есть, судя по этой всей истории, отмечают "Гроші", Гетманцев проталкивает Сокура, а тот "прикрывает" масштабную схему обдирания бизнеса из-за блокировки накладных. Но это еще не все.

"Кременчугский нефтеперерабатывающий завод устоял перед ударами российских ракет. Но не выстоял перед сделками налоговой. Сокур просто аннулировал его лицензию. Как считают эксперты, именно по заказу Гетманцева", - добавляется в сюжете "Гроші".

Журналисты предполагают, что, возможно, неопытный топ-налоговик не в курсе, что натворил по указанию "патрона" Гетманцева.

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