Песков признал, что ни одна страна мира никогда не сталкивлась с таким количеством санкций, как Россия.

На фоне ужесточения санкций против России, в связи с вторжением в Украину, агрессор заявил, что полный запрет экспорта из стран Запада, может усугубить положение экономики в мире.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков, отметив при этом, что запрет на экспорт товаров в Россию спровоцирует "мировой экономический кризис", сообщает российский "Интерфакс".

Комментируя планы G7 ввести полный запрет на экспорт в РФ, Песков заявил: "Нынешние санкции, которые введены против нашей страны, и новые дополнительные шаги, о которых возможно сейчас думают в Брюсселе и Вашингтоне, они, конечно, будут бить и по мировой экономике. Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденции к всемирному экономическому кризису".

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При этом Песков признал, что ни одна страна мира никогда не сталкивлась с таким количеством санкций, как Россия.

"Не нужно забывать, что ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объемом санкций, как мы… учитываем опасности, которые кроются за такими планами", - сказал Песков.

G7 и полное эмбарго экспорта в Россию

20 апреля 2023 года появилась информация о том, что страны G7 готовы ввести полный запрет на экспорт в Россию. Эта идея связана с тем, что некоторые страны продолжают экспортировать большие объемы товаров в Россию.

Bloomberg ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом писал о том, что, чиновники стран "Большой семерки" обсуждают эту идею в преддверии саммита лидеров этих государств, который пройдет в Японии в мае. Цель состоит в том, чтобы привлечь к такому давлению страны Европейского союза. Идея все еще обсуждается и может измениться.

По словам источников, предлагаемый подход полностью изменит существующий режим санкций, запретив любой экспорт, кроме оговоренных исключений. Существующие же критерии разрешают любой экспорт, кроме случаев, когда на него распространяются санкции.

Если лидеры G7 одобрят этот шаг на саммите, тогда необходимо будет согласовать, что именно войдет в список исключений. Сообщалось, что скорее всего, в него попадут лекарства и сельскохозяйственная продукция.

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