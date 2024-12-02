Сейчас заявки на получение "Зимней еПоддержки" подали уже более 3,2 млн граждан.

Тем украинцам, которые оформят тысячу гривен "Зимней еПоддержки" (которую в народе называют "тысячей Зеленского") за рубежом, придется вернуть ее. Об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос относительно пребывания на территории Украины как условия получения этой помощи.

Он отметил, что подавая заявку на получение помощи, люди в декларативный способ отмечают, что они находятся на территории Украины, а дальше по возможности происходит проверка по реестрам, геолокации и другими программными способами.

"С технической точки зрения мы думаем что, и понимаем, что людей, которые будут злоупотреблять этим, их может быть минимальное количество. Но мы все эти вещи после этого проаудируем, и, конечно, такие люди, как уже и было в предыдущие разы, будут возвращать средства. Поэтому, конечно, мы рекомендуем не злоупотреблять этими вещами", - отметил премьер.

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Кроме того, он отметил, что ожидает, что "Зимней еПоддержкой" воспользуются около 9 млн украинцев. Глава правительства добавил:

"За эти три месяца мы ожидаем, что зарегистрируются все люди, которые будут в этом нуждаться... В предыдущих программах у нас количество людей колебалось от 9 миллионов человек в первый раз до 4,7 миллиона человек... в первые недели войны... Поэтому, учитывая то, что в первый раз мы имели цифру 9 миллионов человек, ожидаем, что цифра будет сопоставимой. Возможно, больше, возможно, где-то в этих пределах".

Шмыгаль также сообщил, что заявки на получение "Зимней еПоддержки" подали уже более 3,2 млн граждан.

"Тысяча Зеленского" - последние новости

Как сообщал УНИАН, в октябре президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ввести с 1 декабря новую программу, согласно которой каждый украинец получит 1 тыс. грн. Программа получила название "Зимней еПоддержки".

Эти деньги можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, билетов "Укрзализныци", украинских лекарственных средств, книг и культурных услуг, а также задонатить на нужды Вооруженных сил Украины.

Правительство определило порядок подачи заявки на получение этих средств. Так, помощь предоставляется единовременно физическому лицу по его желанию, если ему по состоянию на 1 декабря исполнилось 18 лет. Для получения помощи необходимо иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и на момент подачи заявки находиться на территории Украины, кроме временно оккупированной территории. Получить помощь можно также на детей.

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