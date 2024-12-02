На детей граждане подали более 551 тысячи заявлений.

Украинцы за сутки подали более 2,5 миллиона заявок на получение выплат в тысячу гривен в рамках программы "зимней поддержки". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"2 500 000+ заявлений о "Зимней еПоддержке" за сутки. Это абсолютный рекорд для цифровых сервисов. Бесспорно, она стала самой массовой онлайн-услугой в мире", - написал он у себя в Telegram.

По его словам, украинцы подали более 551 тысячи заявлений на детей. Среди тех, кто подал заявления, 64% составляют женщины, 36% - мужчины, а средний возраст составляет 30-40 лет.

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"Если еще не успели подать заявление, обновляйте приложение и оформляйте помощь от государства. Услуга настолько быстрая, что почти незаметна, чтобы подать заявление нужно всего несколько секунд. Супернагрузки, кстати, выдержали, "Дия" работает стабильно", - отметил министр.

"Тысяча Зеленского" - главные новости

В октябре президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ввести с 1 декабря новую программу, согласно которой каждый украинец получит 1000 гривен. Программа получила название "зимней еПоддержки". Деньги можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, билетов "Укрзализныци", украинских лекарственных средств, книг и культурных услуг, а также задонатить на ВСУ.

Кабинет министров определил порядок подачи заявки на получение "зимней поддержки" в размере тысячи гривен. Помощь предоставляется единовременно физическому лицу по его желанию, если ему по состоянию на 1 декабря исполнилось 18 лет. Для получения помощи необходимо иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и на момент подачи заявки находиться на территории Украины, кроме временно оккупированной территории. Получить помощь можно также на детей.

Вчера, в день начала приема заявок на выплату, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что за 5 часов украинцы оформили более 1 000 000 заявок на 1000 гривен в приложении "Дія".

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