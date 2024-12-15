На сегодня заявку на получение денег оформили более 9 миллионов украинцев.

На сегодня уже более 9,2 миллионов украинцев подали заявки на получение тысячи гривен в рамках "Зимней еПоддержки". В частности заявки поданы от имени 2 миллионов детей, сообщила в комментарии "Суспільному" заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун.

По ее словам, большинство заявок было подано через платформу "Дія" - 7,3 миллиона. Этим людям деньги должны начислить в течение 10 дней со дня оформления заявки.

Через восемь банков-участников программы (SenseBank, LobosBank, PrivatBank, AccordBank, Abank, RadaBank, BankKreditnyPro и ClearingDeal) заявки подали 1,9 млн украинцев. Как отметила Бегун, заявку через банк могут подать только граждане в возрасте от 65 лет, а также граждане, которые по религиозным убеждениям не имеют индивидуального налогового номера.

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При этом деньги можно получить и через Укрпочту, но сама почта заявки не оформляет - только выплачивает деньги.

По словам заместителя министра, тем, кто оформил заявки 1-3 декабря деньги уже выплатили. Это 4,4 миллиарда гривен, начисленные на банковские карты и еще 1,9 миллиарда гривен, выплаченные через Укрпочту.

Бегун назвала три основные статьи расходов этих денег. Так, по состоянию на конец дня 14 декабря, почти 860 миллионов гривен люди потратили на оплату коммунальных услуг, 239 млн грн - на интернет и телекоммуникационные услуги. Почти 55 миллионов украинцы перечислили на благотворительность, в частности на нужды ВСУ.

Тысяча гривен "зимней поддержки"

Как писал УНИАН, заявку на получение помощи в размере 1000 гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка" можно оформить до конца зимы. Деньги должны поступить в течение 10 рабочих дней.

Также мы рассказывали, что тем украинцам, которые оформят тысячу гривен "Зимней еПоддержки" за рубежом, придется вернуть ее. Выплата предназначена исключительно для тех украинцев, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

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