МВФ примет решение о следующем транше Украине осенью

В МВФ сообщили, что ориентировочно обзор выполнения Украиной программы будет осуществлен в сентябре.

Международный валютный фонд осуществит первый обзор выполнения Украиной 18-месячной программы сотрудничества stand-by ориентировочно в сентябре.

Читайте такжеОтказаться от денег МВФ: в Минфине назвали стратегическую задачу ведомства

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил представитель МВФ Джерри Райс.

"Программа только началась, и сейчас трудно назвать дату, когда состоится первый обзор. Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой 18-месячной программы сотрудничества Украины и Фонда.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram