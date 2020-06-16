Украина планирует отказаться от кредитов МВФ до 2023 года – Минфин

При этом министр финансов добавил, что «до конца года бюджет 2020 года будет выполнен».

Сейчас есть все признаки надеяться на восстановление экономического роста.

Об этом в эфире Свободы слова сообщил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, среди причин таких ожиданий, в частности, увеличение уровня потребления электроэнергии, «что свидетельствует об определенном восстановлении промышленности», а также показателей ОВГЗ и запланированной программы МВФ.

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При этом он добавил, что «до конца года бюджет 2020 года будет выполнен».

«Более того, ставится задача перед руководителями налоговой и таможенной службы, чтобы они перевыполнили эти показатели, учитывая ту динамику спада, которую мы имеем, чтобы мы имели возможность наверстать», – сообщил министр.

Марченко поделился, что уже к 2023 году Украина планирует отказаться от кредитования Международного валютного фонда.

«Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022 году сказать, что 0 кредитов от МВФ в бюджет. То есть, мы имеем возможность за счет детенизации, увеличение доходов, повышение расходов, повышение наших кредитных рейтингов», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. Первый транш по новой программе составит 2,1 миллиарда долларов.

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