Миссия МВФ решила продолжить свою работу в Украине / REUTERS
Дистанционная миссия Международного валютного фонда по вопросам первого пересмотра программы stand-by для Украины продолжает свою работу.
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Об этом на брифинге в Вашингтоне сообщил представитель МВФ Джерри Райс.
Он отметил, что какая-либо дополнительная информация по работе миссии пока отсутствует, и посоветовал дождаться коммуникаций позднее.
Что этому предшествовало
- На прошлой неделе министр финансов Сергей Марченко сообщил, что миссия МВФ продолжит свою работу в Украине на протяжении еще 7-10 дней.
- Миссия Международного валютного фонда в Украине 11 января возобновила работу по пересмотру программы stand-by.
- 9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.
- 12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.
- В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.
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