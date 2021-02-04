Миссия МВФ продолжает свою работу в Украине - представитель Фонда

Он отметил, что какая-либо дополнительная информация по работе миссии пока отсутствует и посоветовал дождаться коммуникаций позднее.

Дистанционная миссия Международного валютного фонда по вопросам первого пересмотра программы stand-by для Украины продолжает свою работу. Читайте такжеВ НБУ рассказали, на какие транши от МВФ рассчитывает Украина: названы суммы и даты Об этом на брифинге в Вашингтоне сообщил представитель МВФ Джерри Райс. Он отметил, что какая-либо дополнительная информация по работе миссии пока отсутствует, и посоветовал дождаться коммуникаций позднее. Что этому предшествовало На прошлой неделе министр финансов Сергей Марченко сообщил, что миссия МВФ продолжит свою работу в Украине на протяжении еще 7-10 дней.

Миссия Международного валютного фонда в Украине 11 января возобновила работу по пересмотру программы stand-by.

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Богдан Слуцкий

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