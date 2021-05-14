По словам Блинкена, политика Пекина по отношению к союзникам США не будет способствовать улучшению американо-китайских отношений.

Соединенные Штаты «не оставят Австралию в одиночестве», поскольку КНР оказывает на нее экономическое давление.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместном брифинге с главой австралийского МИД Марис Пейн, сообщает Reuters.

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«Я подтвердил, что Соединенные Штаты не оставят Австралию в одиночестве или, можно сказать, одну перед лицом экономического принуждения со стороны Китая», — сказал он.

По словам Блинкена, такая политика Пекина по отношению к союзникам США не будет способствовать улучшению американо-китайских отношений.

«Мы ясно дали понять КНР, что такие действия, направленные против наших ближайших партнеров и союзников, будут препятствовать улучшению наших собственных отношений с Китаем», — сказал Блинкен.

Что этому предшествовало

Ранее Китай ввел ряд торговых санкций в отношении австралийского экспорта, начиная от вина и заканчивая углем, в ответ на ограничительные меры со стороны Австралии.

Австралия, в свою очередь, стала одной из первых стран, официально запретивших китайскому технологическому гиганту Huawei использовать на своей территории сеть 5G из соображений безопасности, и настоятельно призывала к расследованию происхождения COVID-19.

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Автор: Елена Коваленко