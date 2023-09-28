Владимир Лутченко, технический директор Национального оператора электронных коммуникаций Киевстар, выступил спикером международного телеком конгресса MWC 2023, который проходил 27 сентября 2023 г. в Лас Вегасе, США. Лутченко был приглашен на это важное событие, чтобы поделиться с коллегами со всего мира практическим опытом организации работы телеком сетей в сверхсложных условиях.

Владимир Лутченко во время своего выступления подчеркнул важность своевременной подготовки телеком инфраструктуры к работе в условиях жестких вызовов, а также необходимость постоянно усиливать стрессоустойчивость сетей. В течение последних 19 месяцев Киевстар фокусирует свои усилия на защите инфраструктуры и сервисов, резервировании всех ключевых элементов опорной телеком сети, инвестирует в энергетическую безопасность. Так, телеком оператор за время полномасштабного вторжения увеличил втрое количество дизель генераторов, чтобы обеспечить работу ключевого оборудования в случаях блэкаутов, а также установил на базовых станциях 80 новых тысяч новых, более емкостных аккумуляторов. С февраля 2022 года и по сегодняшний день компания инвестировала в энергетическую безопасность инфраструктуры 988 миллионов гривень.

С начала полномасштабного вторжения более 1600 базовых станций подверглись разрушениям, среди них и те, которые остались на временно оккупированной территории. Кроме того, количество кибератак на сеть увеличилось вдвое. Несмотря на это, все телеком оборудование на подконтрольной Украине территории (а это 94% всех базовых станций) работает в обычном режиме. Телеком оператор не только обеспечивает надежную киберзащиту своей инфраструктуры, но и делится своей экспертизой в этом вопросе с государственными и коммерческими компаниями Украины.

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"Как показали последние 19 месяцев, восстановление и защита телеком сетей - критическая задача для того, чтобы связь не прерывалась, а люди имели возможность общаться, - комментирует Владимир Лутченко, технический директор Киевстара. - Мы сотрудничаем с правительством Украины, которое помогает развитию телеком индустрии, чтобы наши сограждане имели стабильный доступ к коммуникациям и цифровым сервисам".

Чтобы обеспечить непрерывность телеком услуг, Киевстар постоянно инвестирует в развитие инфраструктуры, восстановление и модернизацию базовых станций, возвращает связь на деоккупированные территории и развивает новые технологии связи. В соответствии с планами материнской компании Киевстара (телеком группа VEON, которая расположена в Нидерландах) в ближайшие три года в телеком инфраструктуру в Украине будет инвестировано $600 млн. Эта сумма включает не только восстановление, но и технологическое развитие. С этой целью компания развивает коллаборацию с иностранными партнерами, такими как Rakuten, с которым недавно подписан Меморандум о сотрудничестве по развитию в Украине сетей радиодоступа с открытой архитектурой (Open RAN) и новых цифровых сервисов.

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,3 млрд грн помощи на помощь ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара - международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.