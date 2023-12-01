Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,98 грн.

Курс доллара к гривне в "Приватбанке" сегодня, 1 декабря, остался на предыдущем уровне – 37,35 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 41,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,85 грн, евро - по курсу 40,00 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 34 копейки – до 41,32 грн.

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 1 декабря, подешевел на 10 копеек – до 37,60 грн за доллар в среднем. Курс евро по гривне сегодня подешевел на 12 копеек и составляет 41,00 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 11 копеек и составляет 37,44 грн/долл. (продать доллар можно за 37,15 грн). Евро также снизился в цене – на 15 копеек до 40,85 грн/евро (курс продажи – 40,44 грн/евро).

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что среди факторов, которые в течение 4-10 декабря будут влиять на валютный рынок, стоит выделить соотношение спроса и предложения на валюту, частоту и объемы валютных интервенций НБУ, а также объемы валюты, которые регулятор может "сжечь" на межбанке, насытив спрос.

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