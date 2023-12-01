Продать доллар можно в среднем по курсу 37,15 грн, евро – 40,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 1 декабря, подешевел на 10 копеек – до 37,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,15 грн за доллар.

Курс евро к гривне сегодня подешевел на 12 копеек и составляет 41,00 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,50 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 11 копеек и составляет 37,44 грн/долл. (продать доллар можно за 37,15 грн). Евро также снизился в цене – на 15 копеек до 40,85 грн/евро (курс продажи – 40,44 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на пятницу, 1 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,35 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 39,72 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 24 копейки по сравнению с сегодняшним курсом.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, сейчас отсутствуют основания для каких-то глобальных или неожиданных изменений валютного курса, и на следующей неделе курсовой коридор на наличном рынке ожидается на уровне 37-38 грн/долл. и 39-41 грн/евро.

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