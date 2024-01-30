Этот показатель на 4,62 млрд грн превысил финансовые результаты предыдущего года.

Второй изнурительный год войны в Украине наконец подходит к концу. Он стал весьма серьезным испытанием для всего украинского общества, бизнеса и экономики.

Несмотря на беспрецедентные вызовы ответственный торговый бизнес показал рост хорошими темпами. Есть надежда, что в этом году он достигнет довоенного уровня. Это важно прежде всего потому, что именно ритейл является драйвером украинской экономики. Его вклад в ВВП составляет около 14%. Многолетним лидером отрасли розничной торговли является компания "АТБ", которая входит в перечень 10 крупнейших налогоплательщиков страны.

Согласно обновленным данным из официального релиза "АТБ", по результатам 2023-го в бюджеты всех уровней было уплачено налогов и сборов (включая таможенные платежи и ЕСВ) 25,06 млрд грн. Этот показатель на 4,62 млрд грн превысил финансовые результаты предыдущего года. Напомним, что по итогам 2022-го "АТБ" уплатила 20,44 млрд грн налогов, а это составляет около половины бюджетных поступлений от всего отечественного ритейла. В 2021-м этот показатель равнялся 19,45 млрд грн, годом ранее - 15,8 млрд грн. а вот десять лет назад, в 2014-м, сумма уплаченных налогов составляла 3,5 млрд грн. Как видим, компания демонстрирует пример устойчивого и прозрачного бизнеса.

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В прошлом году в государственный бюджет от "АТБ" поступило 16,49 млрд грн, в местные бюджеты – 6,02 млрд грн, в целевые фонды направлено 2,55 млрд грн. Это стало весомым вкладом патриотического бизнеса в нашу будущую победу.

Как видим, корпорация "АТБ" в очередной раз подтвердила отраслевое лидерство и звание крупнейшего налогоплательщика в ритейле.

Флагман корпорации - хорошо известная каждому из украинцев сеть "АТБ-Маркет" в течение 2023-го уплатила налогов и сборов на сумму 19,45 млрд грн. Государственный бюджет получил от крупнейшей сети несокрушимости взнос в 12,41 млрд грн, в местные бюджеты было уплачено 5,12 млрд грн налогов и сборов, в целевые фонды – 1,92 млрд грн.

С первого дня войны "АТБ" перешла на особый режим работы, став не только форпостом продовольственной безопасности страны, но и точкой опоры для украинских защитников и отечественной экономики.