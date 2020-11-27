По словам адвоката, подана серия ходатайств с целью закрытия уголовного производства, в которых опровергнуты все претензии со стороны правоохранительных органов.

Печерский районный суд начал рассматривать еще одну жалобу акционеров запорожского предприятия по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок «Мотор Сич» касательно бездействия процессуального прокурора Офиса генерального прокурора в деле по аресту акций предприятия, в котором адвокаты настаивают на закрытии указанного дела.

Об этом сообщил адвокат компании-акционера Александр Максименко по итогу судебного заседания в четверг, 26 ноября.

"Мы начали серию ходатайств с целью закрытия уголовного производства. В этих ходатайствах были опровергнуты все претензии со стороны правоохранительных органов и обоснованы причины, по которым это дело должно быть закрыто. Ходатайства были поданы еще в начале октября, но определенный результат мы получили только сейчас", - отмечает адвокат.

По его словам, до сегодняшнего дня ходатайства следственным прокурором игнорировались, поэтому адвокаты компании-акционера вынуждены были обратиться к следственному судье, обязав их, таким образом, рассмотреть повторно.

"УПК предусмотрен срок, отведенный на рассмотрение подобных жалоб - он составляет 3 дня, по истечению которых выносится постановление об отказе в удовлетворении ходатайства, либо о закрытии уголовного производства, однако по прошествии этого срока соответствующее постановление вынесено не было, ввиду чего акционером были поданы в суд жалобы на бездействие прокурора и следователя СБУ", - сообщил он.

Суд удовлетворил указанные ходатайства, тем самым признав факт неправомерности действий правоохранительных органов, которые заключаются в бездействии прокурора и следователя СБУ.

Пресс-служба компании «Мотор Сич» напоминает, что 19 ноября Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил жалобу акционеров "Мотор Сич" и обязал Службу безопасности Украины рассмотреть их ходатайство о закрытии уголовного дела.

По словам адвокатов, у СБУ есть 72 часа на принятие решения с момента получения решения суда

Кроме того, 23 ноября суд обязал руководство Офиса генерального прокурора рассмотреть жалобу адвоката на прокурора, который самоустранился от принятия конечных решений по уголовному делу.

Тем временем, китайские инвесторы "Мотор Сич" подписали договоры о юридической поддержке в инвестиционном споре с целью взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долл. c тремя ведущими международными юридическими компаниями - WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird. Они представят интересы инвесторов в международном арбитраже.

Как известно, в сентябре 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили Минюсту Украины сообщение об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute).

В сообщении указываются, что действия украинской власти по блокированию доступа новых акционеров к управлению предприятием - экспроприация их инвестиции, а также нарушение других их прав, гарантированных межправительственным украино-китайским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1992 года.

На протяжении нескольких месяцев юристы акционеров "Мотор Сич" безуспешно добиваются в украинских судах снятия четырех арестов, которые заблокировали смену акционеров и оставили предприятие под фактическим контролем бывшего акционера Вячеслава Богуслаева

Что предшествовало

4 августа группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими компанию Skyrizon Aircraft Holdings Limited, о сотрудничестве по развитию украинского авиастроения и непосредственно запорожского предприятия по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Cич".

В частности, компания DCH приобретает у китайской компании более 25% акций акционерного общества "Мотор Сич".

После оглашения этого решения был наложен дополнительный арест на акции компании. Акции компании ранее арестовывались по требованию СБУ в 2017, 2018 и 2020 годах.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать ситуацию с продажей контрольного пакета акций "Мотор Сичи" в числе других подобных предприятий и дать оценку последствиям этой сделки для экономических интересов Украины. Премьер-министр, в свою очередь, в интервью «Радио Свобода» призвал не политизировать ситуацию и решать вопрос в судебном порядке.

Справка УНИАН. Акционерная компания "Мотор Cич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.

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Автор: УНИАН