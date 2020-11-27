Показатель реальной заработной платы вырос на 10,6%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2020 года выросла по сравнению с октябрем 2019 года на 13,5% - до 12 тыс. 174 грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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При этом по сравнению с сентябрем 2020 года размер средней номинальной заработной платы в октябре вырос на 1,5%.

Реальная заработная плата в октябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,5%, а по сравнению с октябрем 2019 года – на 10,6%.

Госстат отмечает, в октябре наибольший рост средней зарплаты штатных работников по сравнению с октябрем прошлого года зафиксировали в Черновицкой и Херсонской (на 20,9%), Ривненской и Николаевской (на 19,7%), Закарпатской (на 19,1%), Ивано-Франковской (на 19%), Кировоградской (на 18,9%), Тернопольской (на 18,4%) областях.

Среди регионов на первом месте Киев, в котором штатные работники получают в среднем 17 494 грн, самый низкий уровень зарплат - в Черновицкой области (9926 грн).

В годовом измерении в прошлом месяце зарплата в сфере здравоохранения и социальной защиты выросла на 54%, в сфере искусства, спорта и развлечений - на 35,4%, образовании - на 17,7%, информации и телекоммуникаций - на 17,6 %, в профессиональной, научной и технической деятельности - на 15,7%, в строительстве - на 9,8%, в сельском хозяйстве - на 9,5%.

Хронология событий

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн - до 4 тыс. 723 грн в месяц.

25 августа Верховная Рада приняла закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.

По данным Государственной налоговой службы, в Украине официальную зарплату получают 11,6 млн человек из 34,6 млн экономически активного населения (15-70 лет).

27 ноября 2020 года министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что запланированное на 1 июля 2021 года повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривень переносится на 1 декабря.

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Автор: Богдан Слуцкий