По итогам ноября курс гривни был достаточно стабилен к доллару, но заметно снизился по отношению к евро.

Ожидание возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом может поддержать курс гривни в среднесрочной перспективе, считает старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб.

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"Из хороших для гривни новостей на конец ноября - Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год. Это было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра программы stand-by, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ в Украину и получения очередного транша… Ожидание возобновления сотрудничества с МВФ может поддержать гривню в среднесрочной перспективе", - говорится в комментарии эксперта, переданном УНИАН.

Иосуб сообщил, что на этом фоне доллар в течение месяца будет торговаться в диапазоне 27,9-29,0 гривни/доллар, евро – в диапазоне 33,3-34,6 гривни/евро. Но, по словам аналитика, курс евро чуть менее предсказуем и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары доллар/евро на мировом рынке.

Также Иосуб отметил стабильность гривни к доллару по итогам месяца.

По итогам ноября гривня оказалась достаточно стабильна к доллару, но заметно снизилась по отношению к евро. Официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос за месяц с 28,4383 гривни до 28,4681 гривни (+0,10%). Официальный курс европейской валюты вырос за это время с 33,2984 гривни до 33,9596 гривни (+1,99%). Примерно такую же динамику показали за месяц курсы наличного рынка", - сообщил аналитик, добавив, что столь стремительный рост евро по отношению к гривне при почти не изменившемся курсе доллара связан с ростом самого евро на мировом рынке.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины на понедельник, 30 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,47 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий