цей матеріал доступний українською

Валюта в обменниках: доллар стоит на месте, а евро дорожает

11:19, 26 мая 2020
Финансы
137 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеУкраина может отказаться от кредитования МВФ через 3-4 года - Гетманцев

Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро выросла на 5 копеек и составила 29,45 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,75 гривни за доллар, евро – 28,90 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 26 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,87 гривни/доллар, то есть гривня после однодневного укрепления снизилась к доллару на 11 копеек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter