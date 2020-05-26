Валюта в обменниках: доллар стоит на месте, а евро дорожает
11:19, 26 мая 2020Финансы
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Стоимость евро в столичных обменниках выросла на 5 копеек - до 29,45 гривни.
Иллюстрация REUTERS
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 26 мая, осталась на уровне предыдущего дня - 27,00 гривни за доллар.
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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро выросла на 5 копеек и составила 29,45 гривни.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,75 гривни за доллар, евро – 28,90 гривни за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 26 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,87 гривни/доллар, то есть гривня после однодневного укрепления снизилась к доллару на 11 копеек.
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