Наиболее выгодными для вкладчиков станут депозиты сроком от 6 до 9 месяцев.

С 4 апреля ставки по гривневым вкладам для физических лиц выросли в среднем на 1-1,5 процентных пункта.

Как рассказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев, отныне средняя доходность по ультракоротким вкладам (3-6 мес.) составляет 13-13,5% годовых, диапазон средних ставок по вкладам от 6 мес. до 9 мес. - 13,5-14,5% годовых, доходность вкладов сроком 9-12 мес. составляет в среднем 13-13,5% годовых. Вклады сроком на 1 год дадут средний доход 13-13,5% годовых.

Банкир пояснил, что 13% годовых для вклада сроком на 3 месяца - это совокупно 3,25% от размещенной суммы (то есть 13% надо поделить на 12 месяцев и умножить на продолжительность вклада). А если вычесть 23% налогов с начисленных процентов, то чистый доход уменьшается почти на четверть.

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"Таким образом, при размещении, к примеру, 10 тысяч гривен сроком на 3 месяца гражданин получит чистый доход в среднем 250 грн, что будет вполне соразмерно уровню инфляции в ближайшие 3 месяца", - говорит Замотаев.

При размещении такой же суммы сроком на 1 год под 13,5% годовых размер дохода за полный срок составит 1350 грн. С учетом налоговых взысканий (310,5 грн) чистый доход составит 1039,5 грн.

По мнению банкира, в ближайшие 3 месяца с учетом ожидаемой доходности наиболее выгодными для вкладчика станут депозиты сроком от 6 до 9 месяцев.

Замотаев также дал несколько важных советов, как правильно использовать гривневые вклады, чтобы не только сохранить имеющиеся средства от обесценивания, а получить пассивную прибыль.

Так, при выборе депозитной программы эксперт советует полагаться на объем свободных средств и личные планы, чтобы избежать необходимости досрочного расторжения депозитного договора.

"Не стоит размещать на один депозит все средства: при желании можно разместить часть средств на ультракоротком вкладе, а другую - на долговременном. Оптимальным можно считать размещение до 50% от имеющихся средств", - сказал банкир.

Он отметил, что для тех клиентов, которые планируют использовать депозит для временного и безопасного содержания средств под надежной банковской защитой, оптимальными будут ультракороткие вклады. Депозиты на 3-6 месяцев будут максимально безопасными и гарантировать сохранение покупательной способности денег.

"Чтобы "почувствовать" доход от размещения средств, оптимальная сумма может составить от 10 тысяч гривен, а срок вклада должен быть от 6 месяцев и дольше", - говорит Замотаев.

При выборе депозитной программы и в зависимости от потребностей клиента эксперт рекомендует обратить внимание на такие нюансы, как возможность пополнения вклада, возможность ежемесячного снятия начисленных процентов, автоматическая пролонгация вклада по его завершению, штрафные санкции за досрочное расторжение депозитного соглашения и т.д.

Сохранение сбережений - другие новости

Как писал УНИАН, среди самых популярных вариантов сохранить и приумножить собственные средства остаются депозиты, облигации внутреннего государственного займа и покупка иностранной валюты.

Ранее председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов предоставил несколько советов, как грамотно распорядиться свободными средствами в ближайшие 3 месяца. Он отметил, что для того, чтобы сохранить имеющиеся средства, их доходность должна как минимум перекрыть инфляцию.

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