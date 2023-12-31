Государственный банк обязали выплатить средства за вынужденный прогул и моральную компенсацию на 8 млн грн.

Голосеевский районный суд Киева восстановил в должности директора департамента банковской безопасности АО "Укрэксимбанк" Игоря Тельбизова – участника нападения на съемочную группу "Схем", которого ранее признали виновным в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, пишет "Радио Свобода".

Также суд обязал государственный банк выплатить Тельбизову компенсацию "за вынужденный прогул" и "моральную компенсацию" – всего в размере более 8 млн грн.

Суд признал незаконным указ об увольнении Тельбизова, ссылаясь на то, что это произошло "за совершение уголовного проступка". Согласно трудовому законодательству, это не может быть основанием для таких действий. Суд также обратил внимание, что Тельбизов во время работы в банке не был ознакомлен с Кодексом поведения (этики), нарушение которого также было одним из оснований его увольнения.

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Что касается компенсации, то речь идет о выплате среднего заработка с 12 ноября 2021 года – из расчета по 14 460 грн за рабочий день. К тому же банк должен возместить моральную компенсацию в размере 200 тыс. грн.

Председатель правления АО "Укрэксимбанк" Сергей Ермаков заявил, что государственное учреждение будет подавать апелляцию на такое решение суда.

Сейчас решение суда Киева не вступило в законную силу, но судейская коллегия уже восстановила Тельбизова в должности и обязала выплатить ему зарплату за месяц. У представителей финучреждения есть 30 дней с момента провозглашения решения на подачу апелляции, пишет издание.

Скандальный инцидент в"Укрэксимбанке"

4 октября 2021 года во время интервью Евгению Мецгеру, который на тот момент занимал должность председателя правления "Укрэксимбанка", не понравился вопрос журналиста. По его приказу охрана банка силой забрала у представителей СМИ камеры. Однако видео инцидента сохранилось.

По обращению журналистов полиция открыла уголовное производство. Кроме Мецгера и Тельбизова в деле также фигурировал начальник управления внутренней безопасности учреждения Олег Осипов и директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов.

Позже Мецгер написал заявление об увольнении с должности председателя правления банка, далее суд вынес приговоры обвиняемым. 14 сентября 2022 года Голосеевский районный суд Киева признал виновными Тельбизова в препятствовании работе журналиста и побоях.

11 ноября 2022 года экс-председатель правления "Укрэксимбанка" Мецгер получил должность в другой государственной компании – наблюдательном совете ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания".

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