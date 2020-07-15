Госдепартамент США готовится ввести санкции против компаний-инвесторов "Северного потока-2" – Помпео

Госсекретарь США заявил, что поддержка «Северного потока-2» не будет толерироваться.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет, что государственный департамент готовится ввести санкции против компаний - инвесторов российского энергетического проекта «Северный поток-2».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга в Вашингтоне.

По его словам, сегодня Госдепартамент США представит руководство относительно включения газопроводов «Северный поток-2» и второй линии «Турецкого потока» в ограничительные меры в соответствии с законом «Противодействие противникам Америки через санкции» (CAATSA).

В частности, это создаст возможность введения американских санкций против инвестирования и иной деятельности, связанной с этими российскими трубопроводами.

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Помпео отметил, что это будет четким предупреждением для компаний. По его словам, оказание помощи для российских "проектов пагубного влияния" не будет толерироваться. «Убирайтесь сейчас или рискуйте встретить последствия», - сказал госсекретарь США.

«Хочу четко разъяснить: эти проекты не являются коммерческими. Они являются ключевым инструментом Кремля для использования и расширения европейской зависимости от российских поставок энергоресурсов, инструментом, который наносит вред Украине из-за перекрытия транзита газа», - отметил Помпео и добавил, что проект «Северный поток-2» подрывает трансатлантическую безопасность.

Вместе с тем он добавил, что США всегда готовы «помочь удовлетворить энергетические потребности европейских друзей».

«Я думаю, что мы должны быть очень четкими, что наши планы состоят в том, что те, кто принимают дальнейшее участие в проекте, будут подлежать пересмотру относительно потенциальных последствий в связи с этой деятельностью», - подчеркнул госсекретарь США.

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