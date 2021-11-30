18 ноября Национальный банк начал всеукраинскую информационную кампанию по популяризации безналичных расчетов #Cashless. Сеть Фокстрот как ориентированный на цифровизацию бизнес выступила одним из генеральных партнеров.

Цель кампании – проинформировать украинцев о преимуществах и удобстве безналичных расчетов, стимулируя их рост. В рамках кампании Национальный банк вместе с партнерами будут рассказывать о современных возможностях широкого использования безналичных расчетов, преимуществах онлайн-банкинга и цифровых видов оплаты, а также напомнят основные правила безопасности во время безналичных расчетов.

"Сегодня мы видим четкую тенденцию к увеличению количества и объемов безналичных платежей. Cashless-расчеты уже стали для многих украинцев привычке, что отвечает их сегодняшним потребностям. В то же время это является показателем роста уровня финансовой грамотности и доверия к платежным инновациям. Уверены, что благодаря информационной кампании граждане всех возрастов найдут ответы на все свои вопросы и будут использовать различные безналичные инструменты оплаты еще чаще", – прокомментировала заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Васильева.

Для сети Фокстрот популяризация безналичных расчетов является одним из направлений диджитализации бизнеса, поскольку от этого зависит качество обслуживания, положительный клиентский опыт и главное – безопасность покупателей в эпоху пандемии. Поэтому к информационной кампании присоединились все 166 магазинов в 90 городах страны и социальные сети ритейлера.

"Мы убеждены, что сегодня на первый план для потребителя выходят такие понятия, как скорость, удобство и безопасное пребывание в любой сфере. Безналичные платежи формируют хорошие привычки вовремя платить за коммунальные, рассчитываться без очередей на кассе самообслуживания в супермаркете, экономить время на покупке товаров онлайн и тому подобное. Именно поэтому Фокстрот способствует развитию cashless-расчетов, в том числе – и расширяя возможности для наших покупателей, – отметил Алексей Зозуля, исполнительный директор компании-ретейлера.

К примеру, в сентябре 2020-го была подключена опция по онлайн оплате платежной картой с помощью решения LiqPAY на сайте foxtrot.ua. Это обеспечило простой, быстрый и безопасный способ оплаты в интернет-магазине. Другая опция – решение компании Rakuten Viber дает возможность оплатить товар всего в несколько кликов на смартфоне в авторизованном чат-боте FOXTROT с помощью Apple Pay/GPay. А с внедрением платежного сервиса mVisa QR покупателю достаточно иметь при себе реквизиты собственной банковской карты Visa, чтобы рассчитаться за товар и получить электронный чек, даже не подходя к кассе.

В Нацбанке рассчитывают на активное привлечение молодежи, ведь именно они могут помочь старшему поколению познакомиться с нюансами безналичных расчетов, научить их безопасно покупать в интернете и платить за услуги.

Кампания Cashless является продолжением информационных кампаний по безопасности наличных платежей #АнатоміяГривні, #ШахрайГудбай и продлится в течение трех месяцев во всех регионах Украины.

Автор: Григорий Бондарь