Принятие законопроекта №4572, который был разработан Фондом государственного имущества Украины совместно с депутатами Верховной Рады и представителями бизнеса, улучшит нормативную базу приватизации и позволит эффективно привлекать инвестиции в украинскую экономику.

Об этом глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко заявил в интервью информационному агентству "Укринформ".

По его словам, предложенные проектом закона изменения в Налоговый, бюджетный, Административный кодексы положительно повлияют на инвестиционный климат, а также нивелируют бюрократические барьеры в процессе приватизации.

"Комплексный законопроект убирает архаичные бюрократические преграды к ускорению прозрачной и эффективной приватизации в Украине, не допускает блокировки приватизации и совершенствует процедуры аренды государственного и коммунального имущества. Внедряются и действенные механизмы контроля за эффективностью работы госпредприятий и четкие критерии передачи активов на приватизацию", - отметил глава Фонда госимущества.

При этом, по его мнению, экономический эффект от принятия закона составит 12-15 млрд грн уже в 2022 году и 200 млрд грн в течение следующих нескольких лет.

Председатель ФГИУ также отметил, что принятие законопроекта будет способствовать развитию регионов, ведь 10% средств от приватизации объектов государственного имущества будет направлено в местные бюджеты.

Комплексный законопроект ФГИУ был поддержан Национальным советом реформ при Президенте Украины, а также 29 бизнес-ассоциациями. Документ уже одобрен Правительством, зарегистрирован в Верховной Раде. Под ним подписались 44 народных депутатов.

Как известно, с начала 2020 года Фонд госимущества провел более 2500 успешных аукционов в рамках малой приватизации, бюджетные поступления от которых составили 4,5 млрд грн. В 2021 году в Украине стартовала большая приватизация, в результате чего прогнозируемые поступления в государственный бюджет могут составить 12 млрд грн, что в 44 раза больше, чем в 2018 году.

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Автор: Григорий Бондарь