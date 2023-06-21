Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций.

В среду, 21 июня, послы Европейского союза в Брюсселе согласовали 11-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила председательствующая в блоке Швеция.

"Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций", – говорится в сообщении Шведского председательства в Совете ЕС.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о согласовании нового пакета санкци и уточнил, что часть санкционных шагов предлагала группа международная рабочая группа независимых экспертов по санкциям в отношении России – санкционная группа Ермака-Макфола.

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11-й пакет санкций ЕС против РФ - что надо знать

В течение последних месяцев Евросоюз работал над новым, уже 11-м, пакетом санкций против Российской Федерации, введенным в ответ на ее вторжение в Украину.

Новый пакет, как анонсировали, направлен на устранение лазеек, которыми страна-агрессора пользуется для обхода санкций.

Также предлагался новый набор санкционных мер, которые должны ограничить импорт высокотехнологичных военных компонентов Россией.

СМИ сообщали, что газ из РФ могут запретить в 11-м пакете санкций ЕС. Однако позднее стало известно, что Запрет на импорт российского трубопроводного газа не войдет в новый пакет санкций.

В начале месяца Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что ЕС, вероятно, смягчит ряд предложений по санкциям, первоначально выдвинутых исполнительным органом блока.

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