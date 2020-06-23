В Украине начала расти розничная торговля: ТОП областей-лидеров

Больше всего розничная торговля выросла в Киевской, Запорожской и Кировоградской областях.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос на 3,1%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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При этом в мае этот показатель по сравнению с маем 2019 года снизился на 3,1%, а по сравнению с апрелем 2020 года вырос на 15%.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли в январе-мае вырос в таких областях: Киевской - на 11,6%, Запорожской - на 10,5% и Кировоградской - на 8,8%.

Худший показатель оборота в январе-мае показала Закарпатская область – сокращение на 12%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине по итогам 2019 года вырос на 10,5%.

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