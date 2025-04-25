Доля занятых украинцев выросла до самого высокого уровня за время полномасштабного вторжения.

На украинском рынке труда наблюдается несоответствие между спросом и предложением квалифицированной рабочей силы в условиях оживления экономической активности. Этот фактор будет обусловливать дальнейшее повышение зарплат в частном секторе. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка.

"Это будет иметь наибольший проинфляционный эффект в текущем году. Однако он постепенно будет утихать вместе с замедлением темпов роста заработных плат на прогнозном горизонте из-за постепенного выравнивания дисбалансов на рынке труда", - сказано в документе.

Отмечается, что в I квартале 2025 года и спрос, и предложение рабочей силы на рынке труда росли: увеличилось как количество вакансий, так и резюме по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

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Благодаря высокому спросу на рабочую силу уменьшилась доля безработных и выросла доля занятых (до самого высокого уровня за время полномасштабного вторжения). Предприятия также активизировали усилия по привлечению к рынку труда тех лиц, которые ранее были менее представлены на нем: студентов, пенсионеров, лиц с инвалидностью, ветеранов.

В результате смягчилась проблема нехватки работников, которая прежде всего связана с последствиями войны (миграция, мобилизация, усиление диспропорций на рынке труда).

"Однако она оставалась значительной, в частности на фоне дальнейшего миграционного оттока, и сдерживала деятельность предприятий и рост выпуска. Сохранение значительного дефицита кадров подпитывало рост зарплат, доходы населения и соответственно совокупный спрос", - отмечает регулятор.

Прогнозируется, что рост спроса на работников на фоне ограниченного предложения будет обусловливать дальнейшее сокращение уровня безработицы ниже 10% до конца прогнозного периода. Однако этот процесс будут сдерживать диспропорции на рынке труда вследствие изменений в структуре экономики, внешняя и внутренняя миграция, мобилизационные и демобилизационные процессы, неравномерное по регионам и отраслям восстановление, что будет отражаться в ограниченном предложении рабочей силы соответствующей квалификации.

Зарплаты в Украине - другие новости

Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, в бюджете этого года увеличение минимальной зарплаты не предусмотрено.

Ранее УНИАН писал, какой процент от средней зарплаты тратят украинцы на аренду жилья. В частности, дороже всего арендовать жилье в Ужгороде, Львове и Киеве.

К примеру, жители Ужгорода тратят больше всего средств - 75% дохода уходит на аренду, поскольку медианная стоимость жилья составляет 16 900 грн при средней зарплате 22 500 грн.

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