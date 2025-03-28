Шмыгаль отметил, что в бюджете средств на повышение не предусмотрено.

В 2025 году не предусмотрено повышение минимальной заработной платы в Украине. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на "Часе вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины.

"В бюджете этого года увеличение минимальной зарплаты не предусмотрено", - отметил он.

При этом премьер добавил, что минимальная зарплата будет оставлена на том же уровне, на котором есть сейчас.

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В соответствии с Законом, "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" минимальная заработная плата с 1 января 2025 года осталась на уровне 8 тысяч гривен.

Минимальная зарплата в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, повышение минимальной зарплаты в Украине не предусмотрено из-за наших обязательств перед международными партнерами, в частности меморандум с МВФ.

Народный депутат Богдан Кицак отмечал, что и в меморандуме с МВФ и в документах со Всемирным банком зафиксировано, что Украина не будет делать никаких шагов относительно повышения минимальной заработной платы, потому что это повлияет на прогнозные показатели по доходности бюджета.

Депутат отметил, что потенциальное повышение "минималки" повлияет на рост расходов государственного бюджета по заработным платам на государственных предприятиях, а также учителей, врачей, других государственных служащих.

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