Крупнейший в мире производитель многих видов техники компания General Electric уходит из РФ, но продолжит предоставлять необходимое медицинское оборудование и поддержку существующих энергетических услуг в регионе.
Об этом сообщает Reuters.
"General Electric во вторник заявила, что приостанавливает деятельность в России, за исключением предоставления необходимого медицинского оборудования и поддержки существующих энергетических услуг в регионе",- говорится в сообщении.
В России компания General Electric работает с начала 1920-х годов, она участвует в решении ключевых инфраструктурных задач в энергетике, авиастроении и здравоохранении.
Отмечается, что в РФ и странах СНГ работают более 1000 сотрудников General Electric.
General Electric - американская многоотраслевая корпорация, крупнейший в мире производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки, газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, изготавливает также осветительную технику, пластмассы и герметики.
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