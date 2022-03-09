Компания продолжит лишь предоставление необходимого медицинского оборудования и поддержки энергетических услуг.

Крупнейший в мире производитель многих видов техники компания General Electric уходит из РФ, но продолжит предоставлять необходимое медицинское оборудование и поддержку существующих энергетических услуг в регионе.

Об этом сообщает Reuters.

"General Electric во вторник заявила, что приостанавливает деятельность в России, за исключением предоставления необходимого медицинского оборудования и поддержки существующих энергетических услуг в регионе",- говорится в сообщении.

В России компания General Electric работает с начала 1920-х годов, она участвует в решении ключевых инфраструктурных задач в энергетике, авиастроении и здравоохранении.

Отмечается, что в РФ и странах СНГ работают более 1000 сотрудников General Electric.

General Electric - американская многоотраслевая корпорация, крупнейший в мире производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки, газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, изготавливает также осветительную технику, пластмассы и герметики.

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