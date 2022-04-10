Страна до сих пор получает миллиарды долларов от экспорта нефти и топлива.

Дефолт России впервые в XXI веке кажется неизбежным.

Об этом пишет Bloomberg.

Казначейство РФ приостановило перечисление долговых средств в долларах США со счетов страны в американских банках. Кроме того, Россия, нарушив правила по двум облигациям, заплатила трейдерам в рублях вместо долларов.

И хотя некоторые аналитики сомневались, что глубокая финансовая и политическая изоляция режима Путина позволит России долго избегать дефолта, данные по страховому покрытию долга теперь дают почти 90% вероятность дефолта в течение 12 месяцев, согласно последнему исследованию ICE Data Services.

Кроме того, вчера агентство S&P понизило рейтинги России в иностранной валюте до "выборочного дефолта".

В то же время страна до сих пор получает миллиарды долларов от экспорта нефти и топлива, что фактически защищает хрупкую экономику агрессора Хотя аналитики и утверждают, что быстрого восстановления экономического положения России уже не будет из-за количества введенных санкций.

"Путин своими действиями в Украине перешел Рубикон. Россия будет в состоянии дефолта, возможно, десять лет. Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, высокую стоимость займа даже у китайцев, отсутствие инвестиций, отсутствие роста, низкий уровень жизни. Это ужасная перспектива для РФ и россиян", - высказался стратег Bluebay Asset Management Тим Эш.

С начала года в России больше всего выросли цены на: сахар (53%), соль (18%), маргарин (14%), капусту (85%), лук (63%), морковь (53%).

Цены в России растут и на непродовольственные товары. В частности, на прокладки цены выросли на 24%, подгузники и стиральный порошок – на 20%, мыло – 17%. Лекарства в среднем подорожали на 15-20%.

Война России против Украины

Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля, сопровождая наступление авиаударами по военным объектам.

После неудачных попыток захватить столицу войска агрессора сосредоточились на терроре местного населения. Сообщается о случаях расстрелов, изнасилования, преследования и пыток в ряде временно захваченных оккупантами городов и сел.

В конце марта разгромленные украинскими защитниками вражеские силы были вынуждены покинуть Киевскую и Черниговскую области. Сейчас оба региона полностью зачищены от армии РФ.

Русское командование перегруппировывает войска для наступления с востока. Разведка считает, что РФ попытается захватить Мариуполь и двигаться дальше на юг.

При этом наступление в районе Донбасса, по информации советника главы ОП Алексея Арестовича, уже начался.

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