Как отмечает специалист, целью РФ может стать закрытый доступ украинцев к услугам банков.

В киберпространстве Россия атакует с такой же интенсивностью, как бьет по Украине ракетами. И эти баталии давно вышли за пределы Украины или России, часто встречаем новости об очередных ударах по аэропортам США или банкам Эстонии.

И очередные угрозы России ударить по украинским банкам также, вероятно, воплотятся в жизнь в киберпространстве. В эфире "1+1" председатель Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь объяснил, какой может быть виртуальная атака на банки.

"Иногда, когда вы не можете пользоваться привычными банковскими услугами, это может быть или dDos-атака, или влияние на информационную и коммуникационную систему банка с целью нарушения его устойчивой работы", — говорит он.

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Проще говоря, так делают недоступными услуги банка именно для простых граждан. Но цель такой атаки все равно остается уничтожение всей инфраструктуры Украины.

Удары по энергосистеме Украины и работа банков

В октябре 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по объектам энергетики.

23 ноября в Украине произошел блэкаут после серии массированных ударов РФ. Тогда практически невозможно было снять наличные в банкоматах, рассчитаться банковской картой в ряде магазинов.

25 ноября клиентам monobank дали возможность снять наличные без банкоматов.

Стало известно, что Национальный банк вместе с банками внедряют план мероприятий для обеспечения непрерывности работы банковской системы в условиях длительного отсутствия электроснабжения.

В НБУ уже обратились к ОВА с просьбой разрешить банкам в отдельных "пунктах несокрушимости" разместить дополнительные банкоматы и терминалы, чтобы люди и там имели доступ к наличности.