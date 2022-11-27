Жителям Украины также напомнили о возможности снятия наличных на кассах.

Без денег не останутся даже без света, запаса наличных в украинских банках хватит на месяц, говорят в НБУ. Мол, к таким сценариям финучреждения готовились. Поэтому советуют украинцам не паниковать из-за отсутствия бумажных денег.

Как говорится в сюжете ТСН, сейчас есть лишь временная проблема с физической доставкой купюр. Из-за отключения электричества не все банкоматы работают. Некоторые банки сделали определенные ограничения на выдачу, чтобы средства могли получить как можно больше людей.

В то же время в НБУ планируют, чтобы по меньшей мере тысяча банковских отделений в Украине постоянно работала, даже в условиях отсутствия света, а также была с интернет-связью, чтобы люди получали все услуги. Сейчас таких отделений более 900, их карту в интерактивном режиме НБУ будет публиковать ежедневно у себя на сайте.

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Также банки сегодня сотрудничают с крупными торговыми сетями, чтобы обеспечить возможность расчета картами даже при отсутствии света. Кроме того, украинцам напомнили о возможности снятия наличных на кассах.

"Мы обратились сегодня к ОВА с просьбой разрешить банкам в отдельных "Пунктах несокрушимости" разместить дополнительные банкоматы и терминалы, чтобы люди и там имели доступ к наличности", — заявила Екатерина Рожкова, первый замглавы НБУ.

"Пункты несокрушимости" в Украине

22 ноября Зеленский призвал бизнес приобщаться к инициативе по созданию "Пунктов несокрушимости". По словам президента, подготовлено уже более 4 тысяч таких пунктов.

"Пункты несокрушимости" - специально обустроенные места, где можно подзарядить телефоны, согреться, выпить теплых напитков. В целом сейчас в большинстве регионов открыто более 4,3 тыс., более 400 из них - в Киеве.

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