Злоумышленник требовал от женщины $40 тысяч, отметили в Офисе генпрокурора.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры разоблачили чиновника Государственного предприятия "Вищедубичанское лесное хозяйство" Киевского областного и по городу Киеву управления лесного и охотничьего хозяйства на вымогательстве неправомерной выгоды.

По данным следствия, чиновник требовал от гражданки $40 тысяч, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

За указанную сумму он обещал не возражать при принятии решения уполномоченными лицами о выделении ей в аренду на 49 лет земельного участка рекреационного назначения.

Читайте такжеНаживались на масках: в Одесской области разоблачена "коронавирусная" схема1,5 га в лесу должны были использоваться для предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением услуг по отдыху.

Правоохранители задержали его во время получения части неправомерной выгоды в сумме $20 тыс.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения, дело расследуется по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Ранее в СБУ поделились, что благодаря системному противодействию преступлениям, связанным с пандемией коронавируса, которая началась в марте прошлого года, удалось предотвратить хищение COVID-средств почти на 1 млрд гривень.

Автор: Лариса Бекета