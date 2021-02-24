Чиновник способствовал победе предпринимателей при проведении тендерных закупок на строительно-ремонтные работы и перечислению средств за их выполнение. Взамен вымогал у них «откаты».

Правоохранители задержали заместителя начальника одного из управлений Львовской облгосадминистрации за вымогательство от предпринимателя 365 тыс. грн неправомерной выгоды.

Читайте такжеОбещал устроить на работу в ОП за $200 тысяч: в Киеве задержали дерзкого мошенникаОб этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

По данным следствия, чиновник наладил систему получения от предпринимателей неправомерной выгоды. Взамен способствовал их победе во время проведения тендерных закупок на строительно-ремонтные работы и перечислению средств за их выполнение.

«Так, был задокументирован факт вымогательства от представителя общества 365 тысяч гривен в качестве «отката» за проведенные работы за бюджетные средства. Для этого заместитель начальника управления ОГА привлек своего предпринимателя, который выдал фиктивные счета-фактуры о покупке у него обществом определенных товаров на эту сумму», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 февраля правоохранители задержали чиновника. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.

Как сообщил в Facebook председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий, задержанным оказался сотрудник управления капитального строительства ОГА.

«По предварительным данным, он требовал и получил от одного из представителей строительной организации неправомерную выгоду за ранее заключенный договор», - рассказал Козицкий.

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Автор: Светлана Макринская