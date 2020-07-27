НБУ предоставил рефинансирование четырем банкам

Рефинансирование предоставлено в сумме 816 миллионов гривень по ставке 6% годовых...

Национальный банк Украины провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил средства четырем финучреждениям.

Рефинансирование предоставлено в сумме 816 млн грн по ставке 6% годовых на срок до 84 дней. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Хронология событий

На период с 30 апреля до 25 сентября 2020 года был установлен график тендеров, согласно которому Нацбанк будет проводить тендеры по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней еженедельно по пятницам, а по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет - раз в месяц в каждую вторую пятницу месяца.

Нацбанк 19 июня 2020 года провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил пяти финучреждениям 637,5 млн грн по ставке 6% годовых на срок до 90 дней.

Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 13 марта снизил учетную ставку на 1 п.п. - до пятилетнего минимума в 10% годовых, при этом ставка была снижена шестой раз подряд – после снижения в январе текущего и в декабре, октябре, сентябре, июле прошлого года.

Нацбанк Национальный банк Украины 3 июля провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил двум финучреждениям 1,4 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до 90 дней.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram