Речь идет о добровольном декларировании физическими лицами своих активов.

Верховная Рада Украины внесла изменения в закон о валюте и валютных операциях, необходимые для проведения в Украине однократного добровольного декларирования физическими лицами своих активов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении проекта Закона "О внесении изменения в статью 16 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты одноразового сбора в бюджет" (№ 5155) проголосовали 255 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке к документу, проект закона разработан с целью нормирования вопросов в сфере валютного регулирования, необходимых для обеспечения проведения в Украине однократного (специального) добровольного декларирования физическими лицами своих активов.

Отмечается, что проектом закона предполагается не распространять на физических лиц, подавших одноразовую (специальную) добровольную декларацию, норму закона "О валюте и валютных операциях", по которой к лицам, которые до дня введения в действие закона нарушили требования декрета Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля", указа президента Украины "Об урегулировании порядка получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и применения штрафных санкций за нарушение валютного законодательства" и (или) нормативно-правовых актов Национального банка Украины по вопросам валютного регулирования и контроля, применяется ответственность, предусмотренная законодательством Украины, действовавшим на день совершения таких нарушений.

Закон о добровольном декларировании

30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о добровольном однократном декларировании активов физических лиц, который предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физлиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.

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Автор: Екатерина Жирий