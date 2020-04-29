Работники будут сами выбирать банк для выплаты зарплаты – НБУ

Это нововведение вступит в силу 1 января 2021 года.

Украинские работники смогут самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы, сообщается на сайте Национального банка.

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Согласно сообщению, Нацбанк оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату зарплаты работникам.

"После введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое новшество позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником относительно права работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы. Оно заработает с 1 января 2021 года, чтобы банки и работодатели успели доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.

"Работник, а не работодатель должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг", - приводятся в релизе слова заместителя главы НБУ Сергея Холода.

Отмечается, что соответствующие изменения содержит постановление правления Национального банка Украины от 24 апреля 2020 года "Об утверждении изменений к инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте".

Как сообщал УНИАН, в конце 2019 года Кабинет министров совместно с Национальным банком начали проект по отмене в Украине "зарплатных проектов", что позволит украинцам свободно выбирать банки и не потребует дополнительных усилий бухгалтеров предприятий.

В январе украинские банки окончательно перевели все расчеты своих клиентов на международный стандарт IBAN.