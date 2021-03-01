Источники средств для погашения текущих задержек по заработной плате найдены.

Сотрудникам харьковского завода “Электротяжмаш” выплатят 40 млн грн задолженности по заработным платам. Предприятие находится на финальном этапе финансового оздоровления, благодаря которой подобные задержки останутся в прошлом.

Об этом сообщил и.о. генерального директора “ЭТМ” Виктор Бусько.

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“Источники средств для погашения текущих задержек по заработной плате найдены. Сегодня необходимые 40 млн грн будут зачислены на счет предприятия и выплачены сотрудникам в полном объеме. Мы пребываем на финальном этапе вывода “Электротяжмаша” из кризиса, уже вскоре подобные проблемы навсегда исчезнут с предприятия”, - отметил Бусько.

На предприятии реализуется комплексная программа финансового оздоровления. Менеджменту удалось реструктуризировать часть проблемных задолженностей, продолжаются переговоры о реструктуризации других долгов, накопленных предыдущим менеджментом.

“Так, в ближайшее время «Электротяжмаш» получит 300 млн грн от реструктуризации задолженностей, а также оплат от экспортных поставок продукции. Более 300 млн грн также составит сумма индексации по контракту с "Укргидроэнерго", пока документы находятся в ЕБРР, который финансирует программу обновления гидроэлектростанций”, - говорится в сообщении.

В дальнейшем на “ЭТМ” интенсифицируют темпы модернизации производственных мощностей, расширится присутствие компании на мировых рынках.

“Электротяжмаш” производит агрегаты для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигатели для транспорта и промышленности. Помимо украинских электростанций, генераторы харьковского производства используются на электростанциях в странах СНГ и ЕС, а также странах Азии.

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Автор: УНИАН