Сотрудникам харьковского завода “Электротяжмаш” выплатят 40 млн грн задолженности по заработным платам. Предприятие находится на финальном этапе финансового оздоровления, благодаря которой подобные задержки останутся в прошлом.
Об этом сообщил и.о. генерального директора “ЭТМ” Виктор Бусько.
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“Источники средств для погашения текущих задержек по заработной плате найдены. Сегодня необходимые 40 млн грн будут зачислены на счет предприятия и выплачены сотрудникам в полном объеме. Мы пребываем на финальном этапе вывода “Электротяжмаша” из кризиса, уже вскоре подобные проблемы навсегда исчезнут с предприятия”, - отметил Бусько.
На предприятии реализуется комплексная программа финансового оздоровления. Менеджменту удалось реструктуризировать часть проблемных задолженностей, продолжаются переговоры о реструктуризации других долгов, накопленных предыдущим менеджментом.
“Так, в ближайшее время «Электротяжмаш» получит 300 млн грн от реструктуризации задолженностей, а также оплат от экспортных поставок продукции. Более 300 млн грн также составит сумма индексации по контракту с "Укргидроэнерго", пока документы находятся в ЕБРР, который финансирует программу обновления гидроэлектростанций”, - говорится в сообщении.
В дальнейшем на “ЭТМ” интенсифицируют темпы модернизации производственных мощностей, расширится присутствие компании на мировых рынках.
“Электротяжмаш” производит агрегаты для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигатели для транспорта и промышленности. Помимо украинских электростанций, генераторы харьковского производства используются на электростанциях в странах СНГ и ЕС, а также странах Азии.
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