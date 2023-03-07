В феврале РФ отгрузила в направлении портов Саудовской Аравии не менее 190.000 тонн дизтоплива.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных против России в связи с вторжением в Украину, страна-агрессор начала экспортные поставки дизтоплива в порты Саудовской Аравии.

Как говорится в материале The Moscow Times, после вступления в силу эмбарго ЕС агрессор находится в поисках новых рынков сбыта.

Данные Refinitiv показывают, что в феврале РФ отгрузила в направлении портов Саудовской Аравии не менее 190.000 тонн дизтоплива.

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Один из танкеров - SRINI, погрузивший в балтийском порту Приморск 66.000 тонн дизтоплива, в настоящее время находится на разгрузке на терминале порта Джидда, еще два танкера с дизтопливом из Приморска - APANEMO и ZARYA направляются в порт Рас-Таннура.

По словам трейдеров, российское дизтопливо после переработки может быть реэкспортировано в другие страны.

Нефтяные санкции против агрессора

5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции против России, которыми был введен потолок цен на нефть в 60 долларов за баррель.

С 5 февраля 2023 года ступил в силу запрет на закупку российских нефтепродуктов.

В ответ на санкции, президент РФ Вадимир Путин запретил экспорт нефти по ценовому потолку.

6 марта 2023 года в России официально признали падение нефтегазовых доходов в два раза.

6 марта 2023 года Саудовская Аравия подняла цену на нефть для рынков Азии и Европы. Цена выросла в связи с войной в Украине, которая существенно влияет на весь мировой рынок нефти.

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