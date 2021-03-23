По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в феврале увеличилось на 0,3% без учета сезонной корректировки и на 0,4% - с учетом корректировки.

Промышленное производство в Украине в феврале 2021 года в годовом выражении – к февралю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней сократилось на 4,6%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в феврале в годовом выражении упало на 2%.

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По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в феврале увеличилось на 0,3% без учета сезонной корректировки и на 0,4% - с учетом корректировки.

В разрезе основных видов деятельности: в добывающей промышленности и разработке карьеров в феврале этого года падение производства по сравнению с февралем 2020 года составило 3,9%, в перерабатывающей промышленности – 6,7%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство выросло на 1,9%.

В разрезе основных промышленных групп: производство товаров промежуточного потребления упало на 0,3%, а по потребительским товарам длительного пользования наблюдался рост 12,5%.

По инвестиционным товарам наблюдалось падение производства на 10,6%, а по потребительским товарам краткосрочного пользования – на 11,7%.

Что этому предшествовало

Промышленное производство в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилось на 5,2%.

В январе 2021 года промышленное производство в Украине сократилось на 4,0% к январю 2020 года.

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Автор: Богдан Слуцкий