Также на следующей неделе Верховная Рада может рассмотреть ряд кадровых вопросов, которые касаются Кабинета министров.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рассмотрит финальный текст законопроекта о государственном бюджете на 2021 год в понедельник, 14 декабря.

Об этом сообщил заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.

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Также депутат отметил, что на следующей неделе Верховная Рада может рассмотреть ряд кадровых вопросов, которые касаются Кабинета министров.

"Назначения: министр образования (кандидат: и.о. Шкарлет), вице-премьер-министр энергетики (кандидат: Витренко). На эти назначения активно считают голоса. Ну и ротации министров: министр Кабинета министров, министр ветеранов, и, говорят, шатается кресло министра экологии. А вот МОЗ (Степанов) пока останется на своём месте минимум до конца локдауна", - написал он.

Госбюджет-2021

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

9 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что парламент будет рассматривать проект закона О государственном бюджете Украины на 2021 год 15 декабря.

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Автор: Дмитрий Шварц