Завод уже два раза выставляли на продажу, но оба раза сделки были признаны несостоявшимися.

Единый имущественный комплекс завода "Электронмаш" в Киеве в третий раз будет выставлен на продажу.

Как сообщили в Фонде госимущества, онлайн-аукцион состоится 29 мая в системе "Прозорро.Продажи". Стартовая цена объекта без НДС составляет 61,4 млн грн.

Предприятие имеет просроченную кредиторскую задолженность почти в 21,4 млн грн. В 2022 году "Электронмаш" получил 8,2 млн грн чистый убытков, на предприятии работает 127 человек.

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Продажа "Электронмаша"

В единый имущественный комплекс предприятия вошли 37 единиц недвижимого имущества, 32 транспортных средства, а также земельные участки площадью 18,6617 га. В 60-е годы завод был одним из лидеров производства электроники.

В ноябре 2021 года Фонд государственного имущества провел аукцион по продаже "Электронмаша". Победителем стало ООО "Лортен Групп" с предложением в 970 млн грн.

В декабре Фонд госимущества отменил результаты аукциона, поскольку победитель не предоставил подписанный проект договора купли-продажи объекта приватизации.

27 января 2022 года "Электронмаш" продали на повторном аукционе вдвое дешевле цены, которую давали во время первого аукциона. Этот аукцион также был признан несостоявшимся.

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