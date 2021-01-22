На время карантина продажа объектов большой приватизации была запрещена, а в конце 2020 года Кабинет министров предложил Верховной Раде разблокировать этот процесс.

Процесс большой приватизации в Украине начнётся в 2021 году и будет носить необратимый характер.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года.

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«В этом году мы также начинаем большую приватизацию, это необратимый процесс, активно работаем с Фондом госимущества, и это тоже должен быть экономический прорыв с точки зрения сложности. Ликвидность сегодня у инвесторов присутствует. Объекты для приватизации в Украине чрезвычайно интересные», - сказал он.

Что этому предшествовало

После объявления в марте текущего года карантина из-за коронавирусной инфекции, в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации. Ранее планировалось проведение пяти или шести подобных аукционов в 2020 году, но ни один в конечном итоге так и не состоялся.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в 2021 году планируется приватизировать три облэнерго, пять теплоэлектроцентралей, завод "Большевик", Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию, "Президент Отель".

10 декабря 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в 2020 году помешало большой приватизации.

Госбюджет-2021 и большая приватизация

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.

16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.

21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

29 декабря 2020 года глава Минэкономики Игорь Петрашко заявил о том, что проведение большой приватизации в 2021 году может принести 12 млрд грн поступлений в государственный бюджет.

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Автор: Дмитрий Шварц