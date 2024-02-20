Речь идет о международных переводах с карт банка на зарубежные карты по всему миру.

Государственный "ПриватБанк" снизил вдвое тарифы на международные переводы в "Приват24" с карт банка на зарубежные карты по всему миру – до 1% (минимум 25 грн) вместо 2% (минимум 50 грн). Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что тарифы снизили с 20 февраля по 20 апреля 2024 года. Такое решение приняли, чтобы поддержать украинцев, которые из-за войны сейчас живут в других странах.

В банке добавили, что отправить перевод можно через мобильное приложение или веб-версию "Приват24" в меню "Перевод на карту". Для этого нужно выбрать из шаблона или заполнить данные зарубежной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию. Отправить зарубежный перевод возможно только с валютной карты "ПриватБанка" в долларах США или евро.

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Открыть цифровую валютную карту можно дистанционно в "Приват24".

Деятельность"ПриватБанка"

Государственный "ПриватБанк" в субботу, 17 февраля, проводил регламентные работы процессингового центра. В связи с этим не работали некоторые сервисы финучреждения. Были приостановлены карточные операции, терминалы и банкоматы также не работали.

До этого, в ночь на 11 февраля, государственный "ПриватБанк" проводил регламентные работы в "Приват24", в связи с этим сервисы были на паузе до 5 утра.

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