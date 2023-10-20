В банке советуют учесть время проведения работ при планировании карточных операций.

В ночь на 21 октября 2023 года "ПриватБанк" будет проводить плановые регламентные работы процессингового центра.

"Во время проведения работ в субботу 21 октября с 00:00 до 5:00 утра временно будут недоступными операции с картами, платежи в Приват24, также "тайм-аут" будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там отметили, что обычно банк проводит работы ночью, когда большинство клиентов отдыхают. Впрочем, при необходимости совершить важные покупки и переводы в поздний поре, в банке советуют учесть время проведения работ.

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"На сегодня клиенты "ПриватБанка" делают в среднем 28 миллионов платежей и других операций с картами в день. Это более 1 млн платежей в час и почти 50 тысяч платежей ежеминутно", - сообщили в финучреждении.

Услуги "ПриватБанка"

С 1 августа 2023 года "ПриватБанк" продлил период использования всех карт на 24 месяца, поэтому клиентам, у которых истек срок действия карты, не нужно сейчас перевыпускать их, они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на пластике.

Ранее в банке рассказали, что украинцы ежемесячно покупают в рассрочку через "ПриватБанк" товаров на 1,6 млрд гривень, и почти четверть рассрочек приходится на приобретение смартфонов.

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