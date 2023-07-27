Курс евро сегодня составляет 41,80 грн/евро.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" сегодня, 27 июля, подорожал на 10 копеек - до 37,40 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро в финучреждении также вырос на 10 копеек и составляет 41,80 грн/евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 42,02 грн.

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Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,80 грн/долл., евро - 40,80 грн / евро.

Курс валют 27 июля - какая ситуация в обменниках

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 27 июля, ослабился на 15 копеек - до 37,55 грн/долл. Относительно евро курс гривны ослабился на 10 копеек - до 41,75 грн/евро.

Что будет с курсом валют в Украине - мнение эксперта

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что общая ситуация на валютном рынке в августе будет несколько похожей на первую неделю месяца: пока отсутствуют основания для каких-то резких изменений трендов.

При этом, по его словам, уже в сентябре на рынке могут произойти основательные изменения: будет продолжаться процесс постепенного "объединения" официального и розничного курсов валют, а на фоне снижения учетной ставки, коммерческие банки будут постепенно снижать ставки как по гривневым депозитам, так и по кредитам (ожидается, что до конца года учетная ставка снизится до 20%, а это может потенциально дать снижение ставок по гривневым депозитам и кредитам на 3-4 п.п.).

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