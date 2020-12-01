Эксперты Совета предпринимателей при КМУ призывают к умеренной фискальной политики в условиях коронакризиса.

Ассоциация городов Украины, Совет предпринимателей при КМУ и Федерация работодателей Украины поддерживают предложение комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики относительно постепенного роста акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН), разработанное в рамках подготовки законопроекта 4065 ко второму чтению.

Об этом говорится в соответствующих заявлениях организаций.

В Федерации работодателей предостерегают от кардинального повышения налогов сейчас, учитывая спад экономики и рост безработицы в стране. По мнению экспертов ФРУ, сохранения прогнозируемых условий налогообложения и постепенное повышение акцизного налога на ТИЭН до 2025 года позволит обеспечить постепенное увеличение поступлений в государственный бюджет и сохранить рабочие места, прежде всего в малом бизнесе.

В Ассоциации городов акцентируют на том, что постепенное повышение акцизного налога на ТИЭН позволит не только избежать сокращения поступлений в бюджет общегосударственного акциза, а и акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров (розничного акциза на табак), зачисляемый в бюджеты органов местного самоуправления.

«Предложенное постепенное повышение акциза на ТИЭНы позволит избежать ценовых скачков, сохранить рабочие места в компаниях, которые задействованы в производстве и реализации этих изделий, обеспечить поступления в бюджеты всех уровней», - считают в Ассоциации городов.

Эксперты Совета предпринимателей при КМУ призывают к умеренной фискальной политике в условиях коронакризиса и ссылаются на опыт стран Европы по налогообложению ТИЭНов.

«В отличие от Украины, в странах Европы хорошо осознают все риски резкого повышения акциза на ТИЭН. Там даже в условиях значительного дефицита бюджета, вызванного коронакризой, выбирают умеренную акцизную политику, ориентированную на постепенное увеличение налогового бремени или сохранение имеющихся ставок налогообложения. Именно поэтому во время кризиса нужно максимально применять проактивную фискальную политику, которая максимально учитывает реалии украинской экономики и бизнеса, адекватно балансируя между потребностями государства и бизнеса в это сложное время», - говорится в заявлении организации.

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Автор: УНИАН