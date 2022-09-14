С точки зрения НДС и налога на прибыль Кабмин не планирует никаких изменений.

Кабинет министров не планирует менять систему налогообложения в Украине в 2023 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"За бюджет Кабмин проголосовал, он базируется на действующей налоговой базе. Действующее законодательство предусматривает, что для того, чтобы со следующего года произошли какие-то изменения в налогообложении, эти предложения должны быть законодательно приняты до 1 июля предыдущего года. Поскольку это не произошло, мы не планируем никаких изменений налоговой базы... В общем, с точки зрения НДС, налога на прибыль, НДФЛ, ЕСВ, мы не планируем никаких изменений", - сказал он, добавив, что правительство лишь возвращает акциз на топливо в 2023 году, который отменили почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ.

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Также он добавил, что решение не менять систему налогообложения связано сотрудничеством с иностранными партнерами, которым нужно предоставить гарантии стабильной работы финансовой системы.

По словам Шмыгаля, к идее изменения системы налогообложения можно вернуться после войны.

"Такая перспектива, конечно, есть, но это перспектива нескольких лет после завершения войны, когда мы будем делать все эти процессы, мы над ними сейчас работаем, но это не перспектива следующего года", - сказал он.

Налоговая реформа:

В Офисе президента обсуждается проведение в Украине достаточно радикальной налоговой реформы, которая будет предусматривать уменьшение ставок, о чем сообщил заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма.

"Окончательного решения еще нет. Но мы обсуждаем модель, которая называется "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС, а также отмена ЕСВ и военный сбор 3%. Однако при этом – почти полная отмена всех льгот, усиление ответственности за нарушение налогового законодательства и такие вещи, как, например, доступ налоговой к информации о банковских счетах для предотвращения уклонения от уплаты налогов", - отметил он.

Война в Украине и кредитование бизнеса:

18 марта правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом.

С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).

Рекорд по регистрации новых физлиц-предпринимателей за время полномасштабной войны по состоянию на середину июля составил 5223 бизнеса.

1 августа в Кабмине рассказали о выданных льготных кредитах для предпринимателей за время войны.

8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.

Согласно опросу, проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), по состоянию на 12 августа бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2023 году будет сохранена, а также продолжат действовать программы, которые помогают бизнесу сохранить рабочие места и привлекать новых сотрудников.

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