Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,16 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 18 октября, остался на предыдущем уровне – 37,85 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 40,60 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,25 грн, евро - по курсу 39,60 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 16 копеек и составляет 40,00 грн.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 18 октября, остался на прежнем уровне – 38,20 грн за доллар в среднем по банкам. Евро дорожает. Относительно евро средний курс гривни сегодня ослаб на 10 копеек и составляет 40,65 грн за евро.

Стало известно, каким будет курс доллара в течение года. Согласно ежеквартальному опросу Национального банка, руководители предприятий улучшили свои ожидания относительно курса гривны на ближайшие 12 месяцев. Если во втором квартале бизнес прогнозировал курс в 40,43 грн/долл., то сейчас ожидается курс в 40 грн/долл.

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