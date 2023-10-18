Продать доллар можно в среднем по курсу 37,60 грн, евро – 40,00 грн.

Наличный курс гривниы к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 18 октября, остался на прежнем уровне – 38,20 грн за доллар в среднем по банкам.

Относительно евро средний курс гривни сегодня ослабел на 10 копеек и составляет 40,65 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,60 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,00 грн за евро.

Курс валют в Украине

17 октября "ПриватБанк" обновил валютный курс. Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 5 копеек – до 37,85 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 40,50 грн за евро.

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Стало известно, каким будет курс доллара в ближайшие дни. По прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, на этой неделе стоимость доллара будет понемногу двигаться к отметкам, которые были в начале управляемой гибкости курса. Так, курс доллара в Украине до 22 октября будет находиться в диапазоне 37,80 - 38,20 грн/долл.

"На мой взгляд, наличный курс продажи доллара будет ощущать давление со стороны общего сокращения спроса и конкуренции с безналичными каналами приобретения валюты населением", - отметила Золотько.

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