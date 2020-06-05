Меморандум с МВФ не требует повышения пенсионного возраста - Минфин

Марченко также добавил, что в меморандуме упоминается приватизация, но там не говорится о конкретных подлежащих приватизации предприятиях.

Министр финансов Украины Сергей Марченко прокомментировал основные положения меморандума о сотрудничестве с ключевым кредитором нашей страны - Международным валютным фондом (МВФ), отметив, в частности, что повышения пенсионного возраста для украинцев в нем не предусмотрено.

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Об этом министр финансов сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

В частности, по словам Марченко, создание понятия "гарантированного минимального дохода" в меморандуме с МВФ не соответствует действительности, а что касается введения рыночной цены на газ и отопления для населения, то это также некорректная информация.

"Сейчас цена, которая была в предыдущем отопительном сезоне, которая сейчас во всех нормативных документах, более 4 тысяч гривен. На рынке фактическая цена – 2 275. Это цена мая. То есть цена будет снижена. Согласно этим условиям, на отопительный сезон цена будет снижена", - объяснил Марченко.

Говоря о пенсионной реформе, министр отметил, что МВФ рекомендует Украине не предусматривать льготных пенсий для судей, прокуроров.

"Там определенные предосторожности относительно того, что создана возможность раскачивания пенсионной системы. И больше никаких там рисков. О повышении пенсионного возраста речь не идет. Категорически не идет", - подчеркнул Марченко.

Также глава Минфина отметил, что предусмотренная в меморандуме реформа налоговой системы предполагает создание единого юридического лица на базе государственной налоговой и таможенной служб.

"Мы на это идем, это нормальный практический шаг, я не вижу в этом никаких критических вещей. Это технические шаги, которые мы бы делали с МВФ или без МВФ", - подчеркнул он.

Он также добавил, что в меморандуме упоминается приватизация, но там не говорится о конкретных предприятиях, подлежащих обязательной приватизации, также в документе прописано, что Национальный банк должен быть независимым органом власти.

Марченко также прокомментировал возможность пересмотра некоторых норм закона об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения, отметив, что в меморандуме зафиксированы те вещи, которые уже приняты украинскими властями - о снятии моратория на продажу земли и внедрении рыночных механизмов.

"Никаких дополнительных обязательств нет кроме тех, которые власть уже на себя взяла", - добавил чиновник.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ достигли договоренности по программе сотрудничества на 18 месяцев, в течение которых Украина получит кредит в общем размере 5 миллиардов долларов сроком на 5 лет.

Совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит вопрос старта новой программы сотрудничества с Украиной 9 июня.

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