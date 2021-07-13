На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,33/27,35 грн/долл.

Национальный банк Украины на среду, 14 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,32 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,37 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

100 USD США – 2732,16 (13 июля – 2729,04)

100 EUR – 3237,2 (13 июля – 3234,59)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,33/27,35 грн/долл., к евро – на уровне 32,35/32,38 грн/евро.

Курс на 13 июля

Национальный банк Украины на вторник, 13 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,29 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий