Национальный банк Украины на среду, 14 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,32 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,37 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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Официальный курс
100 USD США – 2732,16 (13 июля – 2729,04)
100 EUR – 3237,2 (13 июля – 3234,59)
Межбанк
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,33/27,35 грн/долл., к евро – на уровне 32,35/32,38 грн/евро.
Курс на 13 июля
Национальный банк Украины на вторник, 13 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,29 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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